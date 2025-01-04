شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم السبت 4-1-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية استقرار، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.88جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.99جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.98 جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.