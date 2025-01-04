شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025 عقب تراجع جماعى بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الذهب، أن سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025 من عيار 21 وكافة الأعيرة الذهب المنتشرة في السوق المصري، تراجعت بشكل ملحوظ وبحوالي 15 جنيهًا وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب تراجع سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025:

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

ماذا ينتظر سوق الذهب هذا الأسبوع

ستصدر مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الحالي تؤثر على سوق الذهب ، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يعطي المتداولين إشارات بشأن السياسة النقدية نظرًا لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 .

الذهب العالمي يرتفع بجسلة ختام 2024

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.