السياحة: تطبيق الحجز الإلكترونى للتذاكر والبوابات الرقمية لـ107 مواقع أثرية

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كشفت وزارة السياحة والآثار عن جهودها فى مجال التحول الرقمى فى مجإلى السياحة والآثار، والتى من بينها تطبيق منظومة الحجز الالكترونى للتذاكر والبوابات الرقمية لـ107 مواقع أثرية ومتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تم تشغيل ماكينات خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية فى كل من وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف المصرى بالتحرير، ومعبد الكرنك، بالإضافة إلى تشغيل ماكينات خدمة ذاتية فى المسلة الناقصة لبيع تذاكر زيارة كافة المتاحف والأماكن الأثرية بأسوان.

وبلغ الدفع غير النقدى فى المتاحف والمواقع الأثرية المطبق بها نظام المدفوعات الرقمية غير النقدية منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر 99.54% مقابل الدفع النقدى 0.46%

وفى 20 أغسطس الماضى تم تطبيق منظومة الحجز الالكترونى للتذاكر والبوابات الرقمية ل 107 موقع أثرى ومتحف بمختلف أنحاء الجمهورية موزعة على محافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وفى سبتمبر الماضى إطلاق مشروع "نظام المعلومات المركزى لوزارة السياحة والآثار: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات" والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافيةCIPAIG) ) من الحكومة الأمريكية، وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكى بمصر (ARCE).

وفى نوفمبر الماضى تم إطلاق مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصرى القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذى يتم تنفيذه بالتعأون بين وزارة السياحة والآثار وشركة ميتا العالمية فى كل من المتحف المصرى بالتحرير والمتحف القومى للحضارة المصرية.