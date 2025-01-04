شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم ينخفض.. كيف تراجع سعر الجنيه بالصاغة الآن والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية بأكثر 160 جنيهاً عقب هبوط عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب، ليتجه الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت إلي مستويات أعلى.

هبط سعر الذهب في مصر اليوم 4 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر 30000 جنيه، وذلك على خلفية هبوط في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3750 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.