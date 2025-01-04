شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشافات أثرية ضخمة بجوار معبد حتشبسوت.. الإعلان عنها الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن العالم الأثري الكبير، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن عدة اكتشافات أثرية ضخمة، بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

وكشف مصادر لـ" الخليج 365" أن الاكتشافات الأثرية بجوار معبد حتشبسوت بالبر الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من التوابيت واللوحات الحجرية تخص الدولة الحديثة، بجانب مجموعة من القطع الأثرية التي سيتم الكشف عنها يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي ضخم تمت فيه دعوة كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

كما أكدت المصادر أن الاكتشافات ليست لها أي علاقة بمومياء الملكة نفرتيتي كما ذكرت بعض المواقع الصحفية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث أن هذا الاكتشافات نتيجة أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة بين مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث والمجلس الأعلى للآثار.