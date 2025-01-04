شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.09 دولار لخام برنت و73.32 ولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 76.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.32 دولار للبرميل، أمس الجمعة، حيث أغلقت الأسعارعلى ارتفاع محققة مكاسب على أساس أسبوعى.

وأثار الإعلان عن إعادة فتح مصفاة عامة ثانية في واري بدلتا النيجر التساؤلات بعد أن شكك الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو علنا في قدرة شركة النفط الوطنية النيجيرية على إدارة مصافي النفط الحكومية الأربع في البلاد، والتي كانت جميعها مهجورة لعقود من الزمن.. قد تكون نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا، لكن قدرتها على التكرير محليا لا تزال محدودة.

وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الافريقية أنه تم تقديم إعادة فتح مصفاة واري - في 30 ديسمبر الماضي - علي انها "هدية نهاية العام للنيجيريين فهو خبر سعيد" وفقا لما قاله الرئيس بولا تينوبو، بعد أسابيع قليلة من تشغيل مصفاة بورت هاركورت، التي يصل إنتاجها حاليا إلى 60 ألف برميل من المنتجات المكررة يوميا.



وتعمل محطة واري بالفعل بـ"60% فقط من طاقتها الإجمالية" المقدرة بـ 125 ألف برميل يوميا، وفقا لشركة النفط الوطنية النيجيرية.

إلا ان عددا من المتخصصين في القطاع شككوا في صحة هذه المعلومات من قبل وحتى قبل الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو، الذي وجه انتقادات حادة لمسؤولي شركة النفط الوطنية على شاشات التلفزيون الرسمي للبلاد.