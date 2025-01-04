الاقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في تعاملات السبت 4 يناير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 04 يناير 2025 12:58 م

سجل سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير 2025 بمستهل تعاملات هذا الأسبوع استقرار في أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 4-1-2025  بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.72 للشراء، 50.82 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.70 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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