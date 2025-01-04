شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى الكويت.. عيار 18 يسجل 19.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 4-1-2025 حيث سجل عيار 24 ــــ 26.175 دينارويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.175 دينار

عيار 22 سجل 24.000 دينار

عيار 21 سجل 22.925 دينار

عيار 18 سجل 19.650 دينار

عيار 14 سجل 15.275 دينار

عيار سجل 12 13.100 دينار

الاونصة سجلت 814.525 دينار

الجنيه الذهب سجل 183.300 دينار

الأونصة بالدولار2639.50 دولار