شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: تحرك سعر الفراخ البيضاء اليوم إلى 83 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الدواجن الرئيسية فى مصر، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 4 يناير 2025 بحوالى 3 جنيهات للمستهلكين فى الأسواق، وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وبلغ سعر كرتونة البيض فى المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض والبيض البلدى 135 جنيها، فى المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين بإضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار.

وأشارت شعبة الدواجن إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالى 80 إلى 83 جنيها ويصل السعر النهائى إلى المستهلكين بين 90 جنيها إلى 95 جنيهاً

فى المقابل شهدت بورصة الدواجن تراجعاً فى سعر الكتكوت الابيض حوالى 31 جنيها من مستويات تجاوزت 34 جنيها الأيام الماضية، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 15 جنيها من مستويات 23 جنيها والبلدى.