شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 4- 1– 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد أسعدالسبت، 04 يناير 2025 12:19 م
ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 4-1-2025. وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي:سعر الدولار اليوم
50.72 جنيه للشراء.
50.82 جنيه للبيع.
51.86 جنيه للشراء.
52.72 جنيه للبيع.
62.65 جنيه للشراء.
63.72 جنيه للبيع.
163.85 جنيه للشراء.
164.91 جنيه للبيع
13.47 جنيه للشراء.
13.53 جنيه للبيع.
13.79 جنيه للشراء.
13.83 جنيه للبيع.
12.87 جنيه للشراء.
13.94 جنيه للبيع.
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