شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يخسر 0.5% خلال أسبوع.. تطورات سعر الذهب اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الذهب في مصر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف ليعكس التغيرات المحدودة في سعر الذهب العالمي الذي شهد تراجعا في أحجام التداول خلال هذا الأسبوع بسبب العطلات، هذا بالإضافة إلى استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2024

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3755 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث اغلق عند المستوى 3750 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الامس عند 3760 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3770 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3710 جنيه للجرام.



جاءت حركة الذهب المحلي مشابهة لحركة الذهب العالمي الذي سجل ارتفاع طفيف أيضاً الأسبوع الماضي بسبب ضعف أحجام التداول وترقب الأسواق، بينما ساعد على استقرار حركة الذهب المحلي التحركات المستقر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وفق جولد بيليون.



بالإضافة إلى هذا يبقى الطلب على الذهب المحلي في حالة تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب المحلي الأمر الذي يزيد من اعتماد تسعير الذهب المحلي على حركة أونصة الذهب العالمي.