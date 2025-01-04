شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الإعلان عن اكتشافات زاهي حواس بالأقصر.. أبرز الاكتشافات الأثرية في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعلن العالم الأثري الكبير، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن عدة اكتشافات أثرية ضخمة، بجوار معبد حتشبسوت بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

ويعد هذا الكشف هو أول الاكتشافات التي سيتم الإعلان عنها خلال عام 2025، ونستعرض في السطور التالية وفي تسلسل زمني، أبرز الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال العام المنصرم 2024.

* 4 يناير: الإعلان عن الكشف عن مقبرة صخرية من عصر الأسرة الثانية وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقي الأثرية من عصور تاريخيّة مختلفة، داخل وأعلى مقابر الكتاكومب بمنطقة سقارة الأثرية .

* 7 يناير: الإعلان عن الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني، بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، والعثور لأول مرة في منطقة البهنسا علي تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع علي رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج.

* 31 يناير: الإعلان عن الكشف عن بقايا هيكل عظمي لسيدة شابة تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، بأحد الدفنات بموقع الشيخ محمد بأسوان ضمن بمشروع أسوان-كوم امبو الأثري (AKAP)، والتي تعد الحالة الوحيدة التي تم تشخيصها بذلك في مصر القديمة حتى الآن، مما يجعلها واحدة من أقدم الحالات في العالم.

* 4 مارس: الإعلان عن الكشف عن الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بمنطقة الأشمونين بمحافظة المنيا.

* 21 مارس: الإعلان عن الكشف عن مصطبة تعود لعصر الدولة القديمة بمنطقة دهشور الأثرية.

* 25 أبريل: الإعلان عن الكشف عن بقايا مبنى مشيد من الطوب اللبن يمثل أحد الاستراحات أو القصور الملكية الواقعة بنطاق البوابة الشرقية لمصر، بموقع آثار تل حبوة (ثارو) بمنطقة آثار شمال سيناء.

* 24 يونيو: الإعلان عن الكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية والرومانية بمنطقة ضريح الأغاخان غرب أسوان.

* 17 يوليو: الإعلان عن اكتشاف عدداً من اللوحات والنقوش والصور المصغرة لملوك كل من أمنحتب الثالث وتحتمس الرابع وبسماتيك الثاني وإبريس، أثناء تنفيذ أعمال مشروع المسح الأثري الفوتوغرافي، لأول مرة، تحت مياه النيل بأسوان.

* 23 يوليو: الإعلان عن الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفنات البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر وعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي بجبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة.

* 15 أغسطس: الإعلان عن الكشف عن جبانة مدينة مرسى مطروح خلال العصر الروماني بمنطقة أم الرَخَم الأثرية بمحافظة مطروح.

* 23 أغسطس: الإعلان عن الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد بمعبد بوتو بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ.

* 5 سبتمبر: الإعلان عن الكشف عن مجموعة من الوحدات المعمارية من الطوب اللبن لثكنات عسكرية للجنود ومخازن للأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة، بمنطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

* 2 أكتوبر: الإعلان عن الكشف عن حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعي "إيدي"، والتي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط خلال عصر الملك سنوسرت الأول والمعرف باسم "جفاي-حابي"، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري داخل مقبرته.

* 1 نوفمبر: الإعلان عن الكشف عن أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى بها العديد من الدفنات المغلقة والتي لم تفتح من قبل لرجال ونساء وأطفال، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري للرديم في الجزء الجنوبي من سطح مقبرة كاراباسكنTT 391) ) من الأسرة الـ 25 بجبانة العساسيف.

* 23 نوفمبر: الإعلان عن الكشف عن صرح كامل لمعبد بطلمي بمحافظة سوهاج أثناءأعمال البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير.

* 8 ديسمبر: الإعلان عن الكشف عن ودائع للأساس تحت الجدار الجنوبي للسور الخارجي لمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الأسكندرية.

* ديسمبر: الإعلان عن الكشف عن عدد من المقابر التي تعود للعصر البطلمي مزينة بنقوش وكتابات ملونة، بداخلها مجموعة من المومياوات والهياكل العظمية والتوابيت، بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا.