شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة فى مصر اليوم السبت 4 يناير 2025.. 51.5 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 والتي تحركت في نطاق محدود بارتفاع 0.06% في السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9%.

وفيما يلي أبرز تطورات أسعار الفضة:

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 يسجل 42.97 جنيه

جرام فضة سويسري 51.5 جنيه

جرام فضة مصري 50.50 جنيه

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بختام تداولات هذا الأسبوع في البورصة العالمية فوق 30 دولارًا للأونصة بنسبة زيادة 0.65%.