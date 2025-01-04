شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم السبت 4 -1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الخضار في مصر اليوم السبت 4-1- 2025 والتي شهدت تباينا بين أسعار الخضراوات وتراجع أسعار البطاطس والطماطم مع توافر المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضراوات وموقع سوق العبور للجملة.

وفيما يلي أهم المعلومات عن الخضراوات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراجع متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 4.5 إلى 9.5 جنيه، وتراجع متوسط سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وتراجع سعر كيلو البصل الأبيض من 7 إلى 14 واستقر سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 11.5 جنيه.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 5 إلى 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو الجزر ليسجل من 3 إلى 5.5 جنيه وتراجع سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 12 جنيها، وتراجع سعر كيلو الملوخية بين 6 إلى 9 جنيهات بالجملة.