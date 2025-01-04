شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب عيار 21 بتعاملات السبت 4 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025 من عيار 21 وكل الأعيرة الذهب المنتشرة في السوق المصري، وذلك على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي.

ستصدر مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الحالي تؤثر على سوق الذهب، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يعطي المتداولين إشارات بشأن السياسة النقدية نظرًا لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب تراجع سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت:



عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه.

الذهب العالمي يرتفع بجسلة ختام 2024

ارتفعت أسعار الذهب، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.