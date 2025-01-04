الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم السبت 4-1- 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول

السبت، 04 يناير 2025 10:44 ص

يشهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

13.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.99 جنيه للشراء.

13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.00 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.98 جنيه للشراء.

14.02 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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