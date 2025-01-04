شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم السبت 4-1- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغولالسبت، 04 يناير 2025 10:44 ص
يشهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك العاملة في السوق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.88 جنيه للشراء.
13.96 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.99 جنيه للشراء.
13.95 جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.00 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.98 جنيه للشراء.
14.02 جنيه للبيع.
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