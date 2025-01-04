شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد عددا من المدن الجديدة لمتابعة المشروعات الجارية والان مع تفاصيل الخبر

يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة من المقرر أن تشمل مشروعات سكنية وطرقا ومرافق بعددٍ من المدن الجديدة، يستهلها بمدينة السويس الجديدة.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.