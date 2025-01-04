شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت فى الإمارات.. عيار 21 بـ287.00 درهم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر اليوم السبت 4-1-2025 سعر الذهب اليوم فى الإمارات حيث سجل عيار 21 مبلغ 287.00 درهم.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم



عيار 24 سجل 320.00 درهم

عيار 22 سجل 296.50 درهم

عيار 21 سجل 287.00 درهم

عيار 18 سجل 246.00 درهم

عيار 14 سجل 189.25 درهم

عيار 12 سجل 162.25 درهم

الأونصة سجلت 9953.00 درهم

الجنيه الذهب سجل 2296.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2639.50 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

هذه التحركات تشير إلى تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين بخصوص المعادن الثمينة.