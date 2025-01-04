شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: تحويلات المصريين بالخارج تشكل 7% من الناتج المحلى الإجمالي فى 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج أحدث الدراسات التي أجراها الجهاز، وذلك لوضع استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة، وتهدف هذه الدراسة لرصد أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج سواء كانت ايجابية أو سلبية، والتعرف على حجم تحويلات المصريين بالخارج كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، ووضع مقترح لاستراتيجية لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة المصرية.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن قيمة التحويلات المالية بلغ 22.1 مليار دولار، بما يمثل 7.07% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2022/2023.

واستخلصت الدراسة عدة اهداف استراتيجية، وعلى رأسها دعم دور المصريين المهاجرين كقوة ناعمة للدولة المصرية بالخارج، والتواصل مع المصريين المتواجدين في الخارج اجتماعيا وتوثيق الصلاة معهم في مجال التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في حوكمة بيانات الهجرة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بقضايا الهجرة من أجل إنشاء مرصد إليكتروني للهجرة، إلى جانب تعزيز مشاركة المصريين المتواجدين بالخارج في الاقتصاد المصري وقضايا التنمية المختلفة، وأخيرا تعزيز الهجرة النظامية تجنبا للأثار السلبية لهجرة العقول والهجرة غير النظامية.

وقدرت بيانات وزارة الخارجية المصرية إجمالي عدد المصريين المهاجرون بالخارج بنحو 11.08 مليون مهاجر في عام 2022.



