الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 4-1-2025.. بالبنك الأهلى 50.72 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 03 يناير 2025 10:00 م

ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، واستقر بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.72 للشراء، 50.82 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.70 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

32eb117332.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.70 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية


50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

572f1d7941.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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