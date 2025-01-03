شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء السياحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، 2.3%، 2.1%، على التوالي.

وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، ونما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 4%، 0.6%، 0.2%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30060.48 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8283.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11418.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 37240.64 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 10437.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.198 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.413 تريليون جنيه إلى 1.417 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392.7 مليار جنيه إلى 398.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.