شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى الأردن ..عيار 18 يسجل 45.04 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 60.500 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية ، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية ، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 60.500 دينار

عيار 22 سجل 55.500 دينار

عيار 21 سجل 53.000 دينار

عيار 18 سجل 45.400 دينار

عيار 14 سجل 35.300 دينار

عيار 12 سجل 30.300 دينار

الاونصة سجلت 1882.500 دينار

الجنيه الذهب سجل 423.700 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2655.13 دولار