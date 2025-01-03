شكرا لقرائتكم خبر عن من الاستعلام إلى السداد.. أبرز 7 أسئلة عن كيفية استخدام تطبيق تليفونى والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت الحكومة، تطبيق "تليفوني" لتيسير عملية تسجيل وتقنين أجهزة المحمول القادمة من الخارج، ويتيح التطبيق الاستعلام عن حالة تسجيل أي جهاز تليفون محمول، ومعرفة قيمة الرسوم المستحقة (إن وجدت)، وكذلك آلية السداد، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن كيفية استخدام التطبيق.

1- كيف يتأكد المستخدم أن جهاز المحمول مسجل بالفعل؟

يُمكنك التأكد من خلال إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز "IMEI" المكون من 15 رقمًا على تطبيق "تليفوني"، عن طريق خدمة "الاستعلام".

2- ما هي الخدمات والميزات التي يقدمها تطبيق "تليفوني"؟

الخدمة الأولى هي خدمة "الاستعلام" عن أي جهاز تليفون قبل شرائه، وذلك للاستفسار عما إذا كان مسجل بالفعل على المنظومة وغير مستحق للرسوم أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمه الرسوم المطلوبة السداد.

الخدمة الثانية: خدمة "التسجيل والسداد"، ودفع أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.

3- كيف يحصل المستخدم على الرقم التعريفي؟

يمكن عن طريق الكود #06#* أو من خلال قائمة الإعدادات بحسب نوع جهازك أو من خلال المسح الضوئي للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول على التطبيق.

4- في حالة تسجيل جهاز جديد يدعم أكثر من شريحة أو رقم تعريفي، هل يجب تسجيل جميع الأرقام التعريفية؟

يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بنفس الجهاز لإتمام عملية التسجيل حتى تستطيع استخدام كافة الشرائح الخاصة بالجهاز.

5- بعض الأجهزة يظهر أنها تستحق دفع الرسوم، رغم تفعيل هذه الأجهزة قبل إطلاق منظومة تليفوني؟

بالفعل تلقى بعض العملاء بهذا الشأن للأجهزة التي تحتوي أكثر من رقم تعريفي وبالأخص شركة أبل، وجاري العمل مع الشركة لحل المشكلة خلال أسبوع.

6- وماذا عن الأجهزة العاملة حاليًا في مصر، والمفعلة قبل بدء تطبيق الإجراءات؟

ج- التسجيل لن يكون مطلوبًا للأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة، لأن الإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، كما أن نطاق تطبيق الإجراءات الجديدة هو أجهزة التليفون المحمول التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية من تاريخ بدء الإجراءات.

7- وهل يتم تطبيق الإجراءات الجديدة على أي جهاز متصل بشريحة؟

ج- لن يتم تطبيق الإجراءات إلا على أجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن يتم تطبيقه على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت، وأجهزة الحاسب المحمول.

أما القادمة من الخارج، تفرض عليها الرسوم وفقاً للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق "تليفوني"، ويتم سداد الرسوم من خلال تطبيق تليفوني (بشكل إلكتروني) أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم.