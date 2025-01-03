شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 3756 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 3-1-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم، وسجل عيار 24 حوالي 4304 جنيها، وعيار 21 سجل 3765 جنيها، وعيار 18 سجل 3227 جنيهات، وتنفيذ وزارة الإسكان، مشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمنطقة القرار الجمهوري 77 لسنة 2017 بمساحة 8500 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي.

سعر الذهب اليوم عند أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.. عيار 21 يسجل 3765 جنيهًا

سجل الذهب العالمي أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم قبل أن يبدأ في التراجع، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.

وصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم عند 2665 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2657 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2653 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وسجل عيار 24 حوالي 4304 جنيها، وعيار 21 سجل 3765 جنيها، وعيار 18 سجل 3227 جنيهات، والجنيه الذهب 30120 جنيها.

وزير الصناعة يلتقى المستثمرين الصناعيين بالقليوبية غدا لحل مشاكلهم

أعلنت وزارة الصناعة، عن استقبال هيئة التنمية الصناعية، غدًا السبت الموافق 4 يناير، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم، والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وزارة التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية للقطاع الخاص

عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقد ساهمت تلك الجهود في زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.

وزارة الإسكان تنفذ مشروعات المرافق بمساحة 8500 فدان بتوسعات الشيخ زايد

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمنطقة القرار الجمهوري 77 لسنة 2017 بمساحة 8500 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي.

قال المهندس شريف الشربيني، إن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة، مؤكداً أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

أشار إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).