شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ارتفاع سعر الذهب 1.4%.. السبائك تقفز بقوة لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في سوق سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2024، عقب ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر.



ارتفاع أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً عند 3765 جنيها لعيار 21 و4303 جنيهات لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4475 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 11007 جنيهًا بالمصنعية.



وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيه بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



و ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.



