شكرا لقرائتكم خبر عن 76.09 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط العالمية مكاسبها اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط آمال بزيادة تحفيز النمو الاقتصادي العالمي ورفع الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2 % مسجلة 76.09 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس عند أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر الماضي.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.3 % ليصل إلى 73.32 دولار للبرميل. ويتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين إلى الأسواق بعد توقفهم فترة إجازات السنة الميلادية الجديدة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتوقع أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود ،ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بسياسات استباقية لتعزيز النمو.