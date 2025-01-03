شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى العراق عيار 18 بـ 84100 دينار والان مع تفاصيل الخبر

وسط تباين فى الاسعارالعالمية تشهد أسعار الذهب في العراق تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025فى العراق كالتالى:

عيار 24 سجل 112200 دينار

عيار 22 سجل 102800 دينار

عيار 21 سجل 98100 دينار

عيار 18 سجل 84100 دينار

عيار 14 سجل 65400 دينار

عيار 12 سجل 56100 دينار

الاونصة سجلت 3488500 دينار

الجنيه الذهب سجل 785100 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2655.13 دولار



شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.