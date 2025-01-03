شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الأونصة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الذهب ، استقرار سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية، عقب ارتفاع ملحوظ في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 3 يناير 2025، وفي ما يلي سعر الذهب العالمي وفي مصر .



وسجل الذهب العالمي أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تداولات اليوم قبل أن يبدأ في التراجع، ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.



وصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم عند 2665 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2657 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2653 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيهات.

الجنيه الذهب 30120 جنيها



يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب أمس بنسبة 1.3% ليخترق المتوسط المتحرك 50 يوم عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة ويقترب حالياً من المستوى التصحيحي عند 2670 دولار للأونصة.



وجاء ضمن أهم أسباب عودة ارتفاع الذهب، مرجعاً ذلك إلي تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع بداية تداولات العام الجديد في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا.

و من المتوقع أن تلعب التوجهات العالمية دور كبير ومستمر في تحريك أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، خاصة مع ترقب الأسواق لبدء ترامب دورته الرئاسية الثانية في 20 يناير الجاري، والتي قد تشهد تنفيذ عددا من السياسات التي أشار إليها ترامب بخصوص الجمارك والسياسات الضريبية.