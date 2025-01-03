شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين على المركبات: صرف التعويضات لمتضررى حادثى أسيوط وزايد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين عن صرف التعويضات المقررة لأسر متضررى حادثى أسيوط والشيخ زايد وذلك فور التقدم بالمستندات المطلوبة فى مدة لا تزيد عن ٢١ يوم .

واضافت المجمعة المصرية فى بيان اليوم الجمعة ٣-١-٢٠٢٥ "تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المأسوي الذي شهدته كلاً من محافظة أسيوط بمركز القوصية ومدينة الشيخ زايد بالجيزة صباح اليوم الجمعة الموافق 03/01/2025 على إثر إنقلاب سيارة ميكروباص تقل ركاباً علي الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير السيارة الميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز القوصية بمحافظة أسيوط والذي يقل بعض الركاب فقد قائدها السيطرة علي عجلة القيادة مما أدي إلي إنقلاب السيارة ونتج عن ذلك وفاة (٣) أشخاص وإصابة (١٣) أخرين.

وكذلك إنقلاب سيارة ميني باص تقل ركاباً علي طريق الأسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة الشيخ زايد

كما تشير المعاينة الأولية للحادث إلى أنه أثناء سير السيارة الميني باص علي طريق الأسكندرية الصحراوي والذي يقل بعض الركاب فقد قائدها السيطرة علي عجلة القيادة مما أدي إلي إنقلاب السيارة ونتج عن ذلك سيدة وطفلة وإصابة (٩) أخرين.

والمجمعة من جانبها اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.



ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي فرع المجمعة بمحافظة المنيا ومدينة طنطا بصفه خاصة وكافة فروع المجمعة والمقر الرئيسي بمتابعة تطورات الحادثين عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.



وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي..



جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث وهي:



يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية حتى لو الطريق يسمح بسرعه أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.



- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.



- الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.



وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.



وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.