شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى الكويت.. عيار 21 بـ23 دينارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 03 يناير 2025 04:00 م
ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025 حيث سجل عيار 24مبلغ26.275 دينار ، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم المستثمرين والافراد ، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:
عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24 26.275 دينار
عيار 22 24.100 دينار
عيار 21 23.000 دينار
عيار 18 19.700 دينار
عيار 14 15.325 دينار
عيار 12 13.150 دينار
الاونصة 817.400 دينار
الجنيه الذهب 183.950 دينار
الأونصة بالدولار 2652.96 دولار
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