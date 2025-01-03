شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة فى الكويت.. عيار 21 بـ23 دينارا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025 حيث سجل عيار 24مبلغ26.275 دينار ، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم المستثمرين والافراد ، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 26.275 دينار

عيار 22 24.100 دينار

عيار 21 23.000 دينار

عيار 18 19.700 دينار

عيار 14 15.325 دينار

عيار 12 13.150 دينار

الاونصة 817.400 دينار

الجنيه الذهب 183.950 دينار

الأونصة بالدولار 2652.96 دولار