شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفة بأسعار هيوانداى النترا AD 2025 طبقا للعرض والطلب والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة جي بي أوتو غبور ، بعمل زيادة طفيفة طبقا للعرض والطلب علي اسعار السيارة هيونداي إلنترا AD الجديدة موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليا بثلاث فئات، حيث تبدأ أسعارها من 990 ألف، بدلا من 970 ألف للفئة الأولى، أما الفئة الثانية جاءت بسعر مليون و 70 ألف بدلا من مليون و50 ألفا جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون175 الف بدلا من مليون و155 ألفا مصري .

وعن أهم مواصفات السيارة السيارة هيونداي إلنترا AD الجديدة موديل 2025 فهي تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة ، متصل بناقل حركة 6 SP-AT .

وتتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم

وتتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق .

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع .