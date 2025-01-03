شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر 3 - 1- 2025 بعد آخر ارتفاع لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر مستهل تعاملات الجمعة 3-1-2025 بحوالي 120 جنيهاً، عقب تحرك عيار 21، مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب.

قفز سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب العالمي 1.4% لمستويات 2662 دولارا للأونصة مما ينعكس على السعر النهائي للذهب في مصر، الذي يسجل صعوداً ملحوظا منذ باكثر من 15 جنيها

وبلغ سعر الجنيه الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر 30120 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3765 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.



