شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق "تليفونى" آمن ويعزز حماية المستخدمين.. خبير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، أن تطبيق "تليفوني" يتمتع بمستوى عال من الأمان، مستندا إلى عدة عوامل تضمن حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وأوضح "الحارثي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التطبيق يعتمد على تشفير البيانات الشخصية، ومعالجتها بشكل آمن، مما يضمن عدم تعرضها لأي اختراق أثناء التخزين.

وأضاف أن التطبيق متاح عبر متاجر رسمية مثل جوجل بلاي وآب ستور، مما يعزز الثقة في مصدره، مشيرًا إلى أن تطبيق "تليفوني" يوفر ميزة المصادقة الثنائية، التي تضيف طبقة إضافية من الحماية للمستخدمين، كذلك لا يطلب أذونات كثيرة.

وأشار "الحارثي"، إلى أن التطبيق يلتزم بمعايير دولية لحماية البيانات، ويعد جزءا من المنظومة الحكومية التي تضمن أمان التطبيقات، مثل منصة "مصر الرقمية".

وفيما يتعلق بالرقم التسلسلي والتعريفي، ذكر محمد الحارثي، أن هذا الرقم يُستخدم لحوكمة الهواتف وتسجيلها، مشددا على أن التطبيق لا ينتهك خصوصية المستخدمين.

وأكد أن كل الدول تراجع سلسلة التوريد للأجهزة، وأي جهاز يدخل السوق يجب تسجيله واعتماده لضمان مطابقته للمواصفات.

قال محمد الحارثي، إن الغرض من التطبيق هو تسهيل الإجراءات على المستخدمين، حيث يتيح تسجيل الأجهزة إلكترونيا بدلا من التوجه إلى مصلحة الجمارك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل تُطبق على جميع الأجهزة التي تدخل السوق رسميا.

وقال "التطبيق يعكس حرص الدولة على تسهيل الخدمات للمستخدمين مع ضمان أعلى معايير الأمان وحماية البيانات".