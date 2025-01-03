الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 3-1-2025 أمام الجنيه فى 5 بنوك رئيسية

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 3-1-2025 أمام الجنيه فى 5 بنوك رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 3-1-2025، استقرارًا أمام الجنيه، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.31 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.31 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك التجارى الدولى 52.33 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.39 جنيه للشراء.

52.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.31 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.31 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.29 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.33 جنيه للشراء.

52.75 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.55 جنيه للشراء.

52.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.47 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.31 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف على مستوى سوق الصرف بمصر، يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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