شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة ملحوظة فى سعر الذهب اليوم.. كل ما تريد معرفته عن سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 3750 جنيها للجرام بدون مصنعية بارتفاع 20 جنيها خلال آخر 24 ساعة عقب افتتاح التداول على الذهب عالميا لترتفع الأسعار العالمية للذهب فوق 2650 دولارا مما أثر على الذهب في مصر.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب العالمي 0.90% لمستويات 2650 دولارا للأونصة مما ينعكس على السعر النهائي للذهب في مصر، الذي يسجل صعوداً ملحوظا منذ عصر أمس الخميس.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4283 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3215 جنيهات.

الجنيه الذهب 30000 جنيها

الذهب العالمى يرتفع



ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتى ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 90% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.





الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بختام تعاملات أمس الخميس 2-1-2025 بصورة ملحوظة عقب تحرك عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب، ليسجل أكثر من 30 ألف جنيه بدون مصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر 30000 جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3750 جنيها بتعاملات الجمعة.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدى 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.