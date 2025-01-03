الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة فى سلطنة عمان.. عيار 24 ب 32.825 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 03 يناير 2025 08:00 ص

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة  3-1- 2025  حيث سجل عيار 24 مبلغ  32.825 ريال.

وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة  3-1- 2025  فى سلطنة عمان كالتالى

عيار 24 سجل  32.825 ريال
عيار 22 سجل  30.100 ريال
عيار 21 سجل  28.725 ريال
عيار 18 سجل  24.625 ريال
عيار 14 سجل  19.150 ريال
عيار 12 سجل  16.400 ريال
الاونصة سجلت  1020.950 ريال
الجنيه الذهب سجل  229.775 ريال
الأونصة بالدولار سجلت  2642.02 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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