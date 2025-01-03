شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3 -1- 2025.. وتطورات أسعار البيض والفراخ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الدواجن الرئيسية في مصر، استقرار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة عقب ارتفاع بحوالي 5 جنيهات تسليم أرض المزرعة أمس، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي للمستهلكين في الأسواق.

وأشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 78 إلي 80 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 90 جنيها إلي 95 جنيهاً.

في المقابل شهدت بورصة الدواجن تراجعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 31 جنيها من مستويات تجاوزت 34 جنيها الأيام الماضية ، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلي 15 جنيها من مستويات 23 جنيها والبلدي .

وبلغ سعر كيلو فراخ أمهات بيضاء 60 جنيها وتراجع البط المسكوفي إلي 70 جنيها والمولر 72 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 12 جنيهاً والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض والبيض البلدي 135 جنيها.