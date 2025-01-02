شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس فى العراق.. عيار21 بـ97400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 1-1-2025 والتي تشهد تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 110400 دينار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى العراق كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 111300 دينار

عيار 22 سجل 102000 دينار

عيار 21 سجل 97400 دينار

عيار 18 سجل 83500 دينار

عيار 14 سجل 64900 دينار

عيار 12 سجل 55700 دينار

الاونصة سجلت 3462100 دينار

الجنيه الذهب سجل 779200 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2641.94 دولار

شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا، يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.