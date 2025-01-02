شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 بعد نهاية التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 نحو 50.70 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع في البنك المركزى، وسط خالة من التفاؤل بعد تراجعه أمس في جميع البنوك.

وننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 3-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.