شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر



ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-1-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وأسمنت سيناء، ومستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات عام 2025، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 809.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.47%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 17.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.56% ليغلق عند مستوى 10437 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة.

وصعدت أسهم 155 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 69.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 76.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 32 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 15.86%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 56.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.37%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 44.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 11.11%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 10.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.037 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.63%.