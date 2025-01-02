شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الأردن.. عيار 18 بـ45.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 2-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 60.300 دينار ، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 60.300 دينار

عيار 22 55.300 دينار

عيار 21 52.800 دينار

عيار 18 45.200 دينار

عيار 14 35.200 دينار

عيار 12 30.200 دينار

الأونصة 1875.800 دينار

الجنيه الذهب 422.200 دينار

الأونصة بالدولار 2642.02 دولار



