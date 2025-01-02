شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بحجم تداول بلغ 61.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.1 مليار جنيه، يليه سهم "حديد عز" بحجم تداول بلغ 30.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 57.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.3 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 164.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3 مليارات جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 138.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.9 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 400.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، ثم "المصرف المتحد" بحجم تداول 172.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 4.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)"، بحجم تداول 315.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 640.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 29740.58 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 11217.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 36828.77 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 20.14% ليغلق عند مستوى 9887.83 نقطة.