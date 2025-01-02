شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الهواتف المهربة 100مليون دولار شهريا.. و7.5 مليون استعلام عبر "تليفونى" والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خسائر الأجهزة المهربة في السوق المصري تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا، وفقًا لتصريحات الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية

وأشار شمروخ خلال مؤتمر صحفى الخميس، إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتسجيل وتشغيل الهواتف المحمولة شهدت إقبالا كبيرا من المستخدمين، حيث تم تحميل تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف نحو 2.1 مليون مرة خلال اليومين الأولين من إطلاق المنظومة.

كما أكد أنه تم تسجيل 7.5 مليون استعلام عن الأجهزة منذ بدء تشغيل المنظومة عبر التطبيق الإلكتروني.

وفيما يخص المشكلة الفنية التي ظهرت مع هواتف "آبل" و"سامسونج"، والتي تسببت في ظهور وعدم ظهور رسوم جمركية على نفس الهاتف عند استخدام شريحة مختلفة، أكد شمروخ أنه تم التواصل مع الشركتين المعنيتين، وأنه سيتم حل المشكلة من جانبهما خلال أسبوع، كما أكد أن تطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة الهواتف في 1 يناير 2025.

وأوضح شمروخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، والحد من عمليات تهريب الأجهزة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المستخدمين.



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