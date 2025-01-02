شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تحقق أهداف خفض الانبعاثات بنسب فوق المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

بمشاركة فعالة من وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في إدارة كفاءة الطاقة والمناخ، نجحت وزارة البيئة في تقديم النسخة المبدئية من تقرير الشفافية الأول لجمهورية مصر العربية (1st BTR) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قبل الموعد المحدد. يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود وزارة البترول في دعم التزامات مصر الدولية ومساهماتها في تعزيز الشفافية المناخية، مما يفتح آفاقًا جديدة لجذب التمويلات المناخية وتطوير خطط مواجهة التحديات المناخية.

يهدف التقرير لإبراز التقدم فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وقد حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج متميزة خلال الفترة المستهدفة للتقرير (نهاية 2022) متجاوزة أهدافها المحددة ضمن المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغازات البترولية المصاحبة والبالغ 1.23 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، حيث حققت خفض في الانبعاثات بمقدار 1.36 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون عن طريق تنفيذ 23 مشروعًا.

كما نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 5.64% مقارنة بالمستهدف البالغ 5%، من خلال تنفيذ 266 مشروع وإجراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف أنشطة القطاع.

وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود وزارة البترول في توفير البيانات الدقيقة وتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، معربة عن تقديرها للدور الفعال الذي قامت به الوزارة في إعداد التقرير .



جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي تم عقده برئاسة وزيرة البيئة لمناقشة مخرجات التقرير، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للتغيرات المناخية ممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية ، الدكتور جيولوجي/ علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة والصحة المهني وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس/ محمد عبد المنعم مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ ، و ممثلي الوزارات المعنية ، ومنها الخارجية، والري، والمالية، والزراعة، والتعاون الدولي، والكهرباء، والنقل، وعدد من الاستشاريين والخبراء الذين ساهموا في إعداد التقرير.