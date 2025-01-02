شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة سبائك الذهب.. ارتفاعات جماعية عقب صعود عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخمي، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً عند 3750 جنيها لعيار 21 و4285 لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4460 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10960 جنيهًا بالمصنعية.



وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيه بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



انتهي شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.



