شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: ملاحقة تجار فتحوا 1.3 مليون "آيفون" و"سامسونج" للتهريب والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة للهواتف المحمولة قبل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، حيث تم فتح وتشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" من قبل تجار في 30 ديسمبر الماضي، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الأجهزة المهربة دخلت البلاد بشكل غير قانوني ودون سداد الرسوم الجمركية، وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيقوم بملاحقة هؤلاء التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم التهرب من الرسوم الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار شمروخ إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى الحد من تهريب الهواتف المحمولة، التي وصلت نسبتها إلى 80% خلال عامي 2023 و2024، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الأجهزة القضائية، حيث تم تحويل 13 قضية تهريب إلى التحقيق مؤخرًا.

وأضاف أن الجهاز يسعى لضمان دخول الأجهزة عبر القنوات الشرعية، بما يساهم في دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستخدمين.



لمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي



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