شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الكويت.. عيار18 بـ19.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 26.325دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.325 دينار

عيار 22 سجل 24.125 دينار

عيار 21 سجل 23.025 دينار

عيار18 سجل 19.750 دينار

عيار 14 سجل 15.350 دينار

عيار 12 سجل 13.175 دينار

الاونصة سجلت 818.900 دينار

الجنيه الذهب سجل 184.300 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2642.02 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



