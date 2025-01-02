شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس فى الكويت.. عيار18 بـ19.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 02 يناير 2025 06:00 م
ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 26.325دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1-2025 فى الكويت كالتالى:
عيار 24 سجل 26.325 دينار
عيار 22 سجل 24.125 دينار
عيار 21 سجل 23.025 دينار
عيار18 سجل 19.750 دينار
عيار 14 سجل 15.350 دينار
عيار 12 سجل 13.175 دينار
الاونصة سجلت 818.900 دينار
الجنيه الذهب سجل 184.300 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2642.02 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز