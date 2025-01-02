شكرا لقرائتكم خبر عن 0.90 % زيادة في المعدن النفيس.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2يناير 2025، بالتعاملات المسائية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب العالمي 0.90% لمستويات 2650 دولارا مما ينعكس على السعر النهائي للذهب في مصر.

ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3747 جنيها للجرام بدون مصنعية بارتفاع 7 جنيهات، عقب افتتاح التداول على الذهب عالميا لترتفع الأسعار العالمية للذهب فوق 2650 دولارا مما أثر على الذهب في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3748 جنيها. عيار 18 يسجل 3210 جنيهات. الجنيه الذهب 29960 جنيها>

الذهب العالمي يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 090% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



