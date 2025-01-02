شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة في أولى جلسات 2025 باستثناء النقل والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها مواد البناء بنسبة 6.4%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، 2.6%، 2.3%، 2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والسياحة والترفيه بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.5%، 1.3%، وزادت قطاعات الموارد الأساسية، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 0.6%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات عام 2025، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 809.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.47%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 17.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.56% ليغلق عند مستوى 10437 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1878 نقطة.



