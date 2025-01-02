شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: هاتف شخصى معفى من الرسوم للقادمين من الخارج ضمن المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، أن المنظومة الجديدة لتسجيل وتشغيل الهواتف المحمولة تتيح للقادمين من الخارج إدخال هاتف شخصي واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، وأضاف أن هذه المنظومة ستخضع للمراجعة خلال فترة ثلاثة أشهر للتأكد من عدم وجود أي تلاعب.

وأوضح موسى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القادمين يمكنهم إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، حيث يعفى هاتف واحد من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الرسوم على الثلاثة الأخرى، وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، سيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا.

وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت آليات صارمة لضمان عدم تجاوز هذه القواعد، مؤكدا أن الفترة التجريبية للمنظومة، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، تهدف إلى تقييم فعاليتها ومنع أي استغلال من قبل التجار.

وأكد موسى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق وضمان دخول الأجهزة عبر قنوات شرعية، مع حماية حقوق المواطنين القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أن المنظومة مشيرا إلى أن المنظومة ستسهم في مكافحة تهريب الهواتف وتشجيع الصناعة المحلية.